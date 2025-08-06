Понад два кілометри пошкоджених обстрілами водогонів відновили у Харкові
Фахівці комплексу «Харківводопостачання» відновили 2,3 км трубопроводів холодної води, пошкоджених внаслідок обстрілів.
Про це повідомляє міськрада.
Необхідні матеріали для проведення робіт були надані в межах Грантової угоди між Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) та урядом України.
Як повідомив заступник директора з виробництва комплексу Микола Завада, завдяки своєчасній міжнародній допомозі вдалося оперативно відреагувати на масштабні пошкодження водогонів, зокрема, на вул. Олімпійській, після прямого влучання ракети, а також на вул. Метробудівників, у пров. Лиманському та ін.
«Отримане обладнання та матеріали відіграли вирішальну роль у ліквідації наслідків прильотів і дозволили мінімізувати втрати води при руйнуванні мереж», – зазначив Микола Завада.
Він додав, що в липні бригади відновили ще одну зруйновану ділянку магістралі на вул. Дмитра Коцюбайла.