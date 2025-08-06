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Понад два кілометри пошкоджених обстрілами водогонів відновили у Харкові

Понад два кілометри пошкоджених обстрілами водогонів відновили у Харкові

Фахівці комплексу «Харківводопостачання» відновили 2,3 км трубопроводів холодної води, пошкоджених внаслідок обстрілів.

Про це повідомляє міськрада.

Необхідні матеріали для проведення робіт були надані в межах Грантової угоди між Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) та урядом України.

Як повідомив заступник директора з виробництва комплексу Микола Завада, завдяки своєчасній міжнародній допомозі вдалося оперативно відреагувати на масштабні пошкодження водогонів, зокрема, на вул. Олімпійській, після прямого влучання ракети, а також на вул. Метробудівників, у пров. Лиманському та ін.

«Отримане обладнання та матеріали відіграли вирішальну роль у ліквідації наслідків прильотів і дозволили мінімізувати втрати води при руйнуванні мереж», – зазначив Микола Завада.

Він додав, що в липні бригади відновили ще одну зруйновану ділянку магістралі на вул. Дмитра Коцюбайла.

Агентство Телевидения Новости

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