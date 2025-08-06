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Окупанти вдарили дроном по селищу Борова на Харківщині: поранено людину

Окупанти вдарили дроном по селищу Борова на Харківщині: поранено людину

Близько 11:55 у селищі Борова Борівської селищної територіальної громади зафіксовано влучання ворожого FPV – дрона в дорожнє покриття на вул. 14 квартал.

Про це повідомляє Ізюмська районна військова адміністрація.

Внаслідок влучання одна людина 1938 р.н. зазнала тілесних ушкоджень, їй було надано невідкладну медичну допомогу.

Також зазначається, що пошкоджені навколишні багатоквартирні будинки та одне авто.

На місці працюють відповідні профільні служби.

Агентство Телевидения Новости

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