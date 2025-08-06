Де на Харківщині з початку доби тривали бої: гарячі напрямки

Оперативна інформація станом на 16:00 6.08.2025 щодо російського вторгнення.

Загалом, від початку доби відбулося 87 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Українські підрозділи відбили одну атаку ворога на Південно-Слобожанському напрямку в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник вісім разів атакував позиції ЗСУ у районах населених пунктів Голубівка, Тищенківка, Загризове, в напрямках Куп’янська та Курилівки. До цього часу триває одне боєзіткнення.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила сім атак у районах населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Шандриголове, Середнє, Торське, в напрямку населеного пункту Григорівка. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Сіверському напрямку противник сім разів атакував позиції Сил оборони поблизу Григорівки, Переїзного та Виїмки. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Краматорському напрямку з початку доби Сили оборони відбили наступ противника поблизу населеного пункту Новомаркове.

На Торецькому напрямку росіяни сім разів намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій.

Агентство Телевидения Новости