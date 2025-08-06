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Троє постраждалих внаслідок обстрілів Харківщини: прокурори фіксують наслідки

Троє постраждалих внаслідок обстрілів Харківщини: прокурори фіксують наслідки

Внаслідок російських ударів постраждали троє людей у селищі Борова та у Куп’янську.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 6 серпня орієнтовно о 10:30 збройні сили рф обстріляли місто Куп’янськ. Поранення отримали двоє чоловіків віком 45 та 55 років.

Також сьогодні вдень ворожий ударний безпілотник, ймовірно «Молнія», атакував селище Борова Ізюмського району. Поранена 86-річна жінка. Пошкоджено будинок та автомобіль.

За процесуального керівництва Куп’янської та Ізюмської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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