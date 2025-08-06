15 років тюрми отримав агент рф, причетний до підриву автівки бійця ЗСУ

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав останній агент оперативно-бойової групи гру рф, яка підірвала авто з українським воїном.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один агент російської воєнної розвідки (більш відомої як гру). Він входив до складу ворожої оперативно-бойової групи, яка у Харкові влітку 2024 року підірвала авто з воїном ЗСУ.

Тоді внаслідок вибуху український захисник отримав тяжкі поранення.

Контррозвідка СБУ затримала всіх чотирьох учасників ворожого осередку, коли вони готували новий теракт у прифронтовому місті. Троє з них у червні цього року вже отримали реальні терміни покарання.

Наразі за матеріалами Служби безпеки засуджено їхнього спільника. Ним виявся 41-річний безробітний харків’янин, якого окупанти завербували через його давнього приятеля – бойовика спецназу російського гру.

Усі четверо агентів діяли разом і мали одного спільного куратора від воєнної розвідки рф. За його вказівками учасники ворожої групи стежили за автомобілем українського воїна, а потім заклали під нього саморобний вибуховий пристрій.

Після замаху агенти зробили ще одну вибухівку, яку намагались заховати у заздалегідь облаштованому схроні для майбутніх терактів.

Одночасно вони отримали завдання відстежити та пустити під укіс вантажний ешелон Сил оборони, але Служба безпеки зірвала плани ворога.

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів колегія суддів визнала 4-го учасника групи винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);ч. 2 ст. 258 (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости