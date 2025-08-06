На Харківщині п’яний чоловік лаявся на матір та вимагав гроші: кривднику повідомили про підозру

Слідчі Чугуївщини повідомили про підозру місцевому мешканцю за вчинення домашнього насильства в родині.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

До Чугуївського РУП надійшло звернення від 85-річної місцевої жительки. Жінка повідомила, що її 65-річний син, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, висловлювався нецензурною лайкою та вимагав у неї гроші на придбання спиртного.

У ході перевірки поліцейські встановили, що протягом останніх місяців сина заявниці тричі притягували до адміністративної відповідальності за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Проте це не зупинило порушника — він продовжив психологічно тиснути на літню матір.

Наразі слідчі повідомили кривднику про підозру за ч. 1 ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости