Ідентифіковано ще одного окупанта, причетного до вбивства українського письменника Володимира Вакуленка

Слідчі повідомили про підозру четвертому військовому так званої «лнр», причетному до вбивства дитячого письменника Володимира Вакуленка та інших цивільних.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

У ході розслідування поліцейські встановили, що до воєнних злочинів на території села Капитолівка Ізюмського району причетний також 37-річний командир взводу 4 роти 4 батальйону 204-го стрілецького полку так званої «лнр» 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу зс рф.

Однією з жертв став 49-річний український дитячий письменник Володимир Вакуленко. У березні 2022 року бойовик разом із командиром 4 роти, його заступником, кулеметником і іншими окупантами затримали письменника. Йому пропонували співпрацю з ворогом і намагалися примусити відмовитися від проукраїнської позиції.

Письменника били, катували, стріляли з пістолета по ногах, тримали в нелюдських умовах. У його домі, де мешкав разом з батьком і неповнолітнім сином, проводили численні обшуки. Згодом озброєні бойовики вивезли його до місця своєї дислокації та вбили пострілом із пістолета Макарова. Тіло письменника згодом знайшли у кюветі на узбіччі дороги.

Також встановлено причетність 37-річного бойовика до незаконного утримання, катувань і вбивства ще двох мешканців Ізюмщини 1971 та 1946 років народження. У березні 2022 року військові так званої «лнр» у лісовому масиві помітили двох чоловіків, які збирали шишки для розпалювання самовара. Погрожуючи зброєю, бойовики захопили їх та відвезли до льоху, де впродовж тижня утримували, катували та знущалися.

Потім вивезли до лісосмуги: одного з чоловіків забили до смерті, іншого – застрелили з пістолета Макарова.

Такої ж жахливої долі зазнав і ще один місцевий мешканець: його протягом тижня катували у погребі, а потім розстріляли, здійснивши кілька пострілів у голову. Його товариш, якому вдалося вижити після двох діб тортур, зміг урятуватися.

На підставі зібраних неспростовних доказів слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури повідомили про підозру четвертому бойовику так званої «лнр» за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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