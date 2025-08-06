Харківський театр отримав з Німеччини пасажирський автобус

Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка отримав великий пасажирський автобус від німецького благодійного фонду «Sankt Augustin and friends hilft».

Про це повідомляє міськрада.

У церемонії передачі допомоги взяли участь очільник благодійного фонду Ґюнтер Маасен та команда волонтерів.

Як зазначив генеральний директор – художній керівник театру Ігор Тулузов, поява власного транспорту відкриває для колективу театру перспективи – його залучатимуть до міських культурних заходів, виїздів у райони області, на деокуповані території тощо.

Крім того, німецькі благодійники передали Харкову генератор для міської лікарні, медичне обладнання та ліки, автомобілі для військових, амуніцію для пожежно-рятувальних служб міста, одяг та інші речі для цивільного населення.

Заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан подякувала німецьким партнерам за надану допомогу.

Агентство Телевидения Новости