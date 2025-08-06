Боєприпаси, зброя і фальшиві документи: як працюють блокпости на Харківщині

Гвардійську собаку Бігі в цій автівці нічого не насторожило. Автомобіль зупинили для перевірки на одному з блокпостів під Харковом. За словами кінолога Тимура з позивним «Баха», буває, що за зміну оглядають понад сотню машин. Якщо Бігі не вилазить із салону, а лягає – гвардієць впевнений – там є заборонені для перевезення речовини. Найчастіше – вибухівка.

Тимур «Баха», військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Ми працювали на стаціонарному блокпосту, згідно з розпорядженням командування. Цей блокпост розташований на межі Харківської та Донецької області. Ми попросили водія зняти покривало, яке там було. Під ним стояли каністри. Собака почала реагувати на ці каністри. Ми вже з водієм почали їх відкривати, а всередині каністр, які призначаються для солярки, бензину, знайшли набої. Повна каністра набоїв і повні каністри гранат.

Контрабандні схованки Бігі виявляє майстерно, нахвалює службового собаку гвардієць Тимур. У багажнику, під обшивкою, у дверцятах чи під автівкою – Бігі знайде всюди.

Тимур «Баха», військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Водій нервував. Каже, що його постійно там пропускали, він постійно їздить. Пустили службову собачку попрацювати. Собачка почала реагувати на пасажирське сидіння. Подивилися, а там якийсь мішок. Дістали той мішок і виявили 11 гранат різних типів.

Тимур на посту всю зміну, а от Бігі – за першої нагоди відводить у тінь, щоб відпочила та попила води. Разом із гвардійцями на блокпостах служать прикордонники. Перевіряють документи, працюють із відомчими базами даних. За пів року, розповідає Руна, дев’ятнадцятеро людей намагалися перетнути блокпост з підробленими документами. Спілкуючись, прикордонниця звертає увагу на поведінку людей.

Марина «Руна», офіцерка зведеного підрозділу 4-го прикордонного загону

Це невербальна поведінка пред’явника. Це перше, що дає такий дзвіночок, що щось може бути не так. Це нервова поведінка, очі бігають, руки тремтять, поводиться не дуже спокійно. Все це – перші ознаки, що щось треба перевірити ретельніше.

Лише за останній тиждень у прифронтовий Харків контрабандисти намагались провезти понад тридцяти автоматів Калашникова та більш ніж дві тисячі набоїв. Таким арсеналом можна озброїти диверсійну групу. Переважно, правопорушники – цивільні особи.

Володимир «Остап», військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Одна людина може перевозити пістолет або тільки одну гранату, а інша людина може перевозити до п’яти автоматів, та сотні патронів. Неодноразово виявлялося на цьому блокпосту.

Іноді зброю розбирають до найменших деталей та ховають у різних місцях легковика чи мікроавтобуса. Такі сховки теж знаходять. Поступово привчається до служби ще одна вихованка кінолога Тимура – вівчарка Беста.

Тимур «Баха», військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Їй вже приблизно пів року. Зараз ми ще молоде покоління. Вона дуже швидко розвивається. Тому потихеньку з нею займаємось. Зараз працюємо над розвитком ігрової мотивації. Потихеньку вже вивчаємо запахи вибухівки. Вона дуже добре так винюхує все.

Якщо Беста працюватиме на блокпостах Харківщини, її вроджені таланти та щоденні тренування стануть у пригоді. Близькість до лінії фронту впливає. За пів року на під’їздах до Харкова вилучили понад тонну вибухівки, майже тисячу гранат та більш ніж п’ять кілограмів наркотиків.





Агентство Телевидения Новости