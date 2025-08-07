Другое
Сегодня 07:40
Просмотров: 37

Погіршення погоди на Харківщині: сьогодні прогнозують грози, шквали та град

У четвер, 7 серпня, на Харківщині очікується погіршення погодних умов: вдень прогнозують грози, місцями град та шквали до 20 м/с. Через негоду можливі ускладнення в роботі транспорту й комунальних служб.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

У Харківській області сьогодні буде хмарно. Вночі місцями пройде короткочасний дощ з грозою, а вдень очікується короткочасний дощ, гроза, місцями град і шквалисте посилення вітру до 15-20 м/с. Температура вночі становитиме +15…+20 °C, вдень повітря прогріється до +23…+28 °C.

У Харкові вночі опади не очікуються, а вранці та вдень пройде короткочасний дощ із грозою. Температура вночі становитиме +17…+19 °C, вдень +23…+25 °C. Вітер вночі південний 3-8 м/с, вдень північно-західний 7-12 м/с.

Агентство Телевидения Новости

