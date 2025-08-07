На Харківщині в ДТП з мотоциклом постраждали троє дітей: один із хлопців – у вкрай важкому стані

6 серпня, близько 23:00, у місті Богодухів на Харківщині на автодорозі поблизу вулиці Мусійчанської зіткнулися автомобіль Skoda Octavia та мотоцикла Ducati, на якому рухалися троє неповнолітніх хлопців.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Внаслідок зіткнення підлітки 13, 14 та 15 років отримали тяжкі тілесні ушкодження та були госпіталізовані. Один з постраждалих перебуває у вкрай важкому стані.

За фактом ДТП слідчими Богодухівського районного відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілим) Кримінального кодексу України.

Водійку автомобіля Skoda затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости