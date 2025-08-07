У Харківській області діяла нарколабораторія, де виготовляли психотропи: вилучено товару на 24 млн гривень

На Харківщині викрито групу наркоділків, які виготовляли психотропи PVP у власній лабораторії та збували їх через Telegram. Під час обшуків вилучено понад 20 кг наркотиків, хімікати, зброю та лабораторне обладнання.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Встановлено, що зловмисники виготовляли психотропні речовини PVP у власній спеціально облаштованій для цього нарколабораторії та збували психотропи на території Харкова і області шляхом розкладання «закладок» оптом та в роздріб.

У ході слідства встановлено чотирьох учасників наркобізнесу: трьох чоловіків віком 43, 41 та 32 роки, а також 32-річну жінку.

У серпні правоохоронці провели 18 обшуків, за результатами яких підозрюваних було затримано.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 20,5 кг психотропної речовини PVP, гранату Ф-1, близько 100 доз наркотичного засобу канабіс, лабораторне обладнання для виготовлення психотропів у промислових масштабах, прекурсори загальною кількістю понад 400 літрів.

Орієнтовна вартість вилучених наркотиків та хімікатів за цінами «чорного ринку» становить близько 24,6 мільйона гривень.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 2, ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 2 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України.





