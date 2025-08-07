Під час пожежі у полі на Харківщині постраждав чоловік

6 серпня о 14:47 в селищі Коломак Богодухівського району спалахнули сухі чагарники на площі близько 500 кв. м. Постраждав пенсіонер, який опинився на небезпечній відстані до вогню.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили біля осередку загоряння 73-річного чоловіка, який перебував без свідомості. Вогнеборці викликали бригаду екстреної медичної допомоги та допомогли транспортувати постраждалого до автомобіля швидкої.

О 15:52 пожежу було ліквідовано.

Агентство Телевидения Новости