На в’їздах до Харкова за місяць вилучили понад 70000 набоїв, 250 кг тротилу та сотні вибухових пристроїв

З початку 2025 року найбільш проблемною ділянкою на в’їздах до Харкова залишається траса Харків – Чугуїв. За даними результатів роботи кінологічних пар на блокпостах, саме тут, на одному з пунктів контролю, щоденно виявляють велику кількість незаконної зброї, боєприпасів, вибухівки та наркотиків.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

17 липня о 17:00 на цьому блокпосту зупинили автомобіль Volkswagen Crafter на іноземних номерах під керуванням 31-річного чоловіка. Під час перевірки старша кінологиня 5 Слобожанської бригади НГУ «Скіф» Ганна «Відьма» разом із бельгійською вівчаркою Наомі виявили в особистих речах водія 250 кг тротилу.

«Правопорушник разом із вибухівкою був переданий до рук правоохоронців, проти нього порушена кримінальна справа за ст. 263 ККУ», – повідомив начальник кінологічної служби 5 Слобожанської бригади.

19 липня о 18:50 ця ж кінологічна пара затримала 51-річного чоловіка, який на Volkswagen Transporter намагався ввезти до Харкова три автомати, ручний кулемет Калашникова та 615 набоїв калібру 5,45 мм.

21 липня о 18:40 на блокпосту з боку Малої Данилівки кінологи зупинили Subaru Forester під керуванням 34-річного чоловіка. У салоні знайшли мішок з 11 гранатами різних видів і 11 універсальними запалами. За словами водія, він прямував до Дергачів, аби передати «посилку» товаришу.

Протягом липня 2025 року кінологи 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ вилучили на блокпостах Харкова:

27 одиниць вогнепальної зброї;73 090 набоїв різних калібрів;37 гранат;78 запалів;338 958 г вибухових речовин;577 вибухових пристроїв;817 г наркотичних речовин.

За даними фактами відкрито 67 кримінальних проваджень.

Агентство Телевидения Новости