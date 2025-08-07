146 млн гривень на допомогу військовим: у Харкові перерозподілили бюджет

Під час позачергової сесії 7 серпня Харківська міськрада ухвалила зміни до бюджету громади на 2025 рік. Зокрема, 146 мільйонів гривень спрямують на допомогу військовим.

Про це повідомили в Харківській міськраді.

За даними Департаменту бюджету і фінансів, зміни до бюджету обумовлені наданням Харкову міжбюджетних трансфертів.

Так, місто отримає освітню субвенцію в сумі 639,5 млн грн, субвенцію на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти – 11,8 млн грн, а також субвенцію на забезпечення діяльності фахівців з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України – 2,5 млн грн.

Завдяки перерозподілу раніше затверджених бюджетних призначень були збільшені видатки на:

відновлення та поточний ремонт житлового фонду – на 350 млн грн;будівництво модульних котелень та придбання спеціального обладнання – на 186,2 млн грн;реконструкцію об’єктів водовідведення та облаштування водозабірних точок – на 144,4 млн грн;надання допомоги військовим частинам та спеціальним органам з правоохоронними функціями – на 146 млн грн.

Також з бюджету Харківської міської територіальної громади надається поворотна фінансова допомога КП «Шляхрембуд» у розмірі 250 млн грн на придбання спеціальної дорожньої техніки.

