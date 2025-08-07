Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:57
Просмотров: 73

146 млн гривень на допомогу військовим: у Харкові перерозподілили бюджет

146 млн гривень на допомогу військовим: у Харкові перерозподілили бюджет

Під час позачергової сесії 7 серпня Харківська міськрада ухвалила зміни до бюджету громади на 2025 рік. Зокрема, 146 мільйонів гривень спрямують на допомогу військовим.

Про це повідомили в Харківській міськраді.

За даними Департаменту бюджету і фінансів, зміни до бюджету обумовлені наданням Харкову міжбюджетних трансфертів.

Так, місто отримає освітню субвенцію в сумі 639,5 млн грн, субвенцію на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти – 11,8 млн грн, а також субвенцію на забезпечення діяльності фахівців з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України – 2,5 млн грн.

Завдяки перерозподілу раніше затверджених бюджетних призначень були збільшені видатки на:

відновлення та поточний ремонт житлового фонду – на 350 млн грн;будівництво модульних котелень та придбання спеціального обладнання – на 186,2 млн грн;реконструкцію об’єктів водовідведення та облаштування водозабірних точок – на 144,4 млн грн;надання допомоги військовим частинам та спеціальним органам з правоохоронними функціями – на 146 млн грн.

Також з бюджету Харківської міської територіальної громади надається поворотна фінансова допомога КП «Шляхрембуд» у розмірі 250 млн грн на придбання спеціальної дорожньої техніки.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 