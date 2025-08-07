У міськраді пояснили походження знайдених у центрі Харкова підземних ходів

Підземні ходи, які з’явилися після зсуву ґрунту в харківському сквері «Стрілка», виявилися типовими інженерними спорудами XX століття. За висновками істориків, вони не мають археологічної чи наукової цінності.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

До дослідження залучили істориків та архівістів, які провели огляд конструкцій і вивчили архівні документи.

«Йдеться не про середньовічні таємниці. Це типова інфраструктура минулого століття – без сенсацій і без особливого значення для науки», – заявили в міськраді.

Нагадаємо, 1 серпня у міськраді повідомили, що на території скверу «Стрілка» виявили катакомби. Підземні ходи побачили через зсув ґрунту, який відбувся під час ліквідації наслідків буревію, зокрема через вібрацію від роботи спецтехніки.

Агентство Телевидения Новости