У міськраді пояснили походження знайдених у центрі Харкова підземних ходів
Підземні ходи, які з’явилися після зсуву ґрунту в харківському сквері «Стрілка», виявилися типовими інженерними спорудами XX століття. За висновками істориків, вони не мають археологічної чи наукової цінності.
Про це повідомили в Харківській міській раді.
До дослідження залучили істориків та архівістів, які провели огляд конструкцій і вивчили архівні документи.
«Йдеться не про середньовічні таємниці. Це типова інфраструктура минулого століття – без сенсацій і без особливого значення для науки», – заявили в міськраді.
Нагадаємо, 1 серпня у міськраді повідомили, що на території скверу «Стрілка» виявили катакомби. Підземні ходи побачили через зсув ґрунту, який відбувся під час ліквідації наслідків буревію, зокрема через вібрацію від роботи спецтехніки.