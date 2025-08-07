З 1 вересня всі працівники ТЦК зобов’язані носити бодікамери

Усі працівники Територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (ТЦК та СП) з 1 вересня будуть зобов’язані носити бодікамери для відеофіксації перевірки документів або вручення повісток.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, пише УНІАН.

Зокрема, оборонне відомство посилює прозорість роботи ТЦК та СП.

«З 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток», – наголосив Шмигаль.

При цьому, у разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність.

«Цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін»,- переконаний Шмигаль.

Міністр додав, що наразі забезпеченість засобами фіксації складає близько 85%. Триває робота із закупівлі додаткових засобів.

Агентство Телевидения Новости