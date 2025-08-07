Другое
Сегодня 13:14
Поліція розкрила деталі ліквідації нарколабораторії в Харкові: виробництво велося у промислових масштабах

Правоохоронці повідомили подробиці щодо викриття нарколабораторії, яку облаштували в одному з приватних будинків Харкова. Троє чоловіків і жінка налагодили виготовлення психотропних речовин у промислових масштабах, використовуючи саморобне обладнання.

Про це повідомив начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

За даними слідства, 32-річна харків’янка зберігала готову продукцію в гаражі на території кооперативу. Звідти її забирали інші учасники групи – уродженці Узбекистану та Киргизстану. Речовини надсилали поштоматами до різних міст, розповсюджували через телеграм-канали й залишали «закладки» у Харкові.

Як встановили слідчі, один з учасників групи у вільний час готував плов на ринку, решта – були безробітними. Прекурсори надходили поштою, а будинок, де розгорнули лабораторію, належить родичці одного із затриманих.

Поліцейські вилучили 11 кілограмів психотропів, 400 літрів сировини, лабораторне обладнання та гранату Ф-1. Загалом проведено 18 обшуків.

«Усіх чотирьох затримано. Їм уже повідомили про підозру та вручили клопотання про тримання під вартою. Запобіжний захід суд обиратиме для них сьогодні», – розповіли в поліції.

