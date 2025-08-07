Хореограф, машиніст екскаватора та дорожній робітник: вакансії тижня в Харківській області

Станом на 7 серпня 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3384 вакансії.

Про це повідомляє ХОВА.

1. Машиніст екскаватора – 50 000 грн. 2. Начальник зміни – 40 300 грн. 3. Інженер-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва – 40 000 грн. 4. Дорожній робітник – 25 000 грн. 5. Оператор машинного доїння – 25 000 грн. 6. Фахівець із якості – 24 100 грн. 7. Маляр – 22 900 грн. 8. Складальник виробів зі склопластиків – 21 150 грн. 9. Технік з експлуатації сонячних енергетичних установок – 18 000 грн. 10. Хореограф – 17 900 грн. З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

Агентство Телевидения Новости