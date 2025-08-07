Другое
Хореограф, машиніст екскаватора та дорожній робітник: вакансії тижня в Харківській області

Станом на 7 серпня 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3384 вакансії.

Про це повідомляє ХОВА.

1. Машиніст екскаватора – 50 000 грн.       2. Начальник зміни  – 40 300 грн.       3. Інженер-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва – 40 000 грн.       4. Дорожній робітник – 25 000 грн.       5. Оператор машинного доїння – 25 000 грн.        6. Фахівець із якості – 24 100 грн.       7. Маляр – 22 900 грн.       8. Складальник виробів зі склопластиків – 21 150 грн.       9. Технік з експлуатації сонячних енергетичних установок – 18 000 грн.       10. Хореограф – 17 900 грн.              З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням. 

