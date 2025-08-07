300 кущів конопель знайшла поліція у домоволодінні на Харківщині
На Ізюмщині поліцейські викрили чоловіка, який вирощував нарковмісні рослини.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Зазначається, що у ході проведення оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «Мак» поліцейські Ізюмського районного управління поліції провели санкціонований обшук у домоволодінні 54-річного жителя селища Парнувате.
Правоохоронці виявили майже 300 кущів рослин, зовні схожих на коноплі. Вилучене направлено на експертне дослідження.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 (посів або вирощування снодійного маку чи конопель без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.