300 кущів конопель знайшла поліція у домоволодінні на Харківщині

На Ізюмщині поліцейські викрили чоловіка, який вирощував нарковмісні рослини.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Зазначається, що у ході проведення оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «Мак» поліцейські Ізюмського районного управління поліції провели санкціонований обшук у домоволодінні 54-річного жителя селища Парнувате.

Правоохоронці виявили майже 300 кущів рослин, зовні схожих на коноплі. Вилучене направлено на експертне дослідження.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 (посів або вирощування снодійного маку чи конопель без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

