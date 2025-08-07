Харків відшкодує витрати на санаторно-курортне лікування ветеранів війни
Харківська міська територіальна громада надасть субвенцію обласному бюджету Харківської області на відшкодування послуг санаторно-курортного лікування осіб, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час захисту Батьківщини.
Про це повідомляє міськрада.
Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 7 серпня, на позачерговій сесії Харківської міської ради.
Субвенція спрямована на відшкодування 50% вартості наданих послуг санаторно-курортного лікування на території України вищезазначених категорій.
Також рішенням передбачено відшкодування 30% вартості наданих послуг з відпочинку (адаптації) Захисників і Захисниць України та членів їхніх сімей у рекреаційних закладах Харківської області.