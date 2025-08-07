У Харкові розшукують неповнолітню: втекла від матері

Харківським районним управлінням поліції № 1 встановлюється місцеперебування неповнолітньої мешканки Харкова – Марії Данилової, 2014 року народження.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

7 серпня дівчина втекла від матері у невідомому напрямку.

Її прикмети: зріст близько 150 см, рожеве волосся, худорлявої статури.

Була одягнена в довгу футболку у червону-білу смужку, зелені колготи, панчохи в сітку, червоні кеди.

У поліції наголошують, якщо вам відома будь-яка інформація про розшукувану, просимо повідомити за телефонами: (057) 700 43 18, (063) 215 46 84, 102, або іншим доступним способом.

Агентство Телевидения Новости