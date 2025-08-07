Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:18
Просмотров: 84

У Харкові розшукують неповнолітню: втекла від матері

У Харкові розшукують неповнолітню: втекла від матері

Харківським районним управлінням поліції № 1 встановлюється місцеперебування неповнолітньої мешканки Харкова – Марії Данилової, 2014 року народження. 

Про це повідомляє поліція Харківської області.

7 серпня дівчина втекла від матері у невідомому напрямку. 

Її прикмети: зріст близько 150 см, рожеве волосся, худорлявої статури.

Була одягнена в довгу футболку у червону-білу смужку, зелені колготи, панчохи в сітку, червоні кеди.

У поліції наголошують, якщо вам відома будь-яка інформація про розшукувану, просимо повідомити за телефонами: (057) 700 43 18, (063) 215 46 84, 102, або іншим доступним способом.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 