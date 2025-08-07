Готовий до переговорів з Трампом та Зеленським: заява путіна

Диктатор рф володимир путін заявив, що може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом в ОАЕ, а також не проти зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це він сказав у коментарі російському журналісту, повідомляє УНІАН.

Водночас президент росії наголосив, що для таких перемовин мають бути створені відповідні умови, однак до них, за словами путіна, ще далеко.

Також диктатор зазначив, що його країна має багато друзів, які допомогли б організувати зустріч з Трампом. Однією з таких держав, за словами путіна, можуть стати Об’єднані Арабські Емірати.

Агентство Телевидения Новости