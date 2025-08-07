Поліція розшукала зниклу неповнолітню харків’янку

Завдяки небайдужості пересічних громадян дитину повернули додому.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Вдень 7 серпня до поліції звернулася схвильована жінка та повідомила, що у центрі міста від неї втекла її 11-річна донька.

Поліцейські одразу розпочали пошуки дитини, інформацію з орієнтуванням на дівчинку було передано всім нарядам поліції.

За кілька годин на лінію 102 зателефонував чоловік, який помітив на майдані дівчинку без супроводу дорослих. Вона не могла чітко відповісти на запитання, тому перехожий викликав поліцейських. З’ясувалося, що це саме та дитина, яку розшукували правоохоронці Харкова.

Дівчину передали матері. Жодних протиправних дій щодо неї не скоєно.

Агентство Телевидения Новости