Гарячі напрямки боїв на Харківщині: де атакували окупанти з початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 7.08.2025 щодо російського вторгнення.

На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 69, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждало село Відродженівське Харківської області.

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог атакував двічі у районі Вовчанська, одне боєзіткнення наразі триває.

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили шість атак у районах Мирного, Голубівки, Кіндрашівки та Загризового, три боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила 15 атак на позиції українців у районах населених пунктів Зелена Долина, Карпівка, Ямполівка, Колодязі, Торське, а також у бік Серебрянки, Григорівки й Ольгівки. Сім боєзіткнень досі тривають.

На Сіверському напрямку підрозділи росіян чотири рази намагалися просуватися на позиції ЗСУ у районах Григорівки та Федорівки, два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку ворог намагається просуватися вперед у бік Новомаркового і Ступочок. Підрозділи Сил оборони відбили одну атаку, бій триває.

На Торецькому напрямку противник намагається вклинитися в українську оборону в районі Диліївки, Торецька, Щербинівки та Русиного Яру. Чотири штурмові дії загарбників наші захисники відбили, ще дві атаки тривають.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 24 спроби потіснити ЗСУ із займаних позицій.

Агентство Телевидения Новости