233 млн грн збитків, 46 людей отримали підозри: масштабні спецоперації на Харківщині

Харківська обласна прокуратура спільно з іншими правоохоронними органами повідомила про підозру 46 особам.

Задокументовані збитки — 233 млн гривень, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Зазначається, що серед підозрюваних опинилися депутати, посадовці, ділки від медицини, освітяни, підприємці, закупівельники, рятувальники.

На яких напрямках виявили факти шахрайства та крадіжок:

Фортифікація

Директор товариства заволодів понад 13,5 млн грн, поставивши неякісний пісок для укріплень.3,1 млн грн заволодіння під час реалізації проєктів захисних споруд — директору трьох підприємств оголошено підозру.Понад 1,2 млн грн — на виробництві та постачанні габіонів — підозра начальнику відділу приватного підприємства.Більше 400 тис. грн — на фіктивному будівництві під’їзду до стратегічних об’єктів, яких насправді не існувало — підозру отримав директор ТОВ.

Програма єВідновлення

Понад 4,6 млн грн — двоє посадовців Куп’янської міської ради погоджували виплати без перевірки реальних пошкоджень.1,6 млн грн — надмірно виплачено через дії особи, яка здійснювала технагляд на Північній Салтівці у Харкові. Їй повідомлено про підозру.160 тис. грн — ремонт амбулаторії існував лише в актах. Повідомлено про підозру особі, яка здійснювала технічний нагляд.

Освіта

2,8 млн грн — фіктивні проєкти для облаштування бомбосховищ у школах. Підозрюється директор ТОВ.2,5 млн грн — завищення цін на модульні котельні для шкіл — підозри двом керівникам ТОВ та двом посадовцям сільради.Понад 350 тис. грн — недбалість директора підприємства при ремонті музичної школи в прифронтовому місті, яка залишилась без ремонту.﻿- Майже 1,5 млн грн — неякісний ремонт укриттів у дитячому палаці спорту — підозру вручили керівнику установи, який є присяжним суду м. Харкова.

Медицина

2 млн грн — керівник санаторію задокументував «лікування» військових, яке насправді не проводилось.1 млн грн — зарплати нараховувалися «мертвим душам» у лікарнях — підозра головному лікарю та старшій медсестрі.100 тис. грн — майже половину коштів на ремонт госпіталю вкрадено. Підозри вручено трьом співробітникам госпіталя, директору ТОВ та їхньому посереднику.

Податки

Директор приватного сільськогосподарського підприємства уникнув сплати податків на суму майже 75 млн гривень. Йому повідомлено про підозру.

Екологія та ліси

Двом посадовцям Дергачівського лісництва та двом цивільним особам повідомлено про підозру за незаконну вирубку дерев на 12 млн грн.Понад 1,3 млн грн — збитки від незаконного вивозу та скидання відходів — підозри вручено директору КП і двом його підлеглим.

Недостовірне декларування

Двоє депутатів селищних рад не внесли до декларацій дані на понад 11 млн грн.

Зловживання із землею

Земельні ділянки, які мали належати громаді, незаконно перейшли у приватну власність. Збитки — майже 100 млн грн. Підозра адвокату, нотаріусу.

Державна зрада і колабораціонізмТоргівля пальним для окупантів, телеграм-агітатори, координатори ударів ворога – затримано та вручено підозри за державну зраду та колабораціонізм чотирьом особам, у тому числі депутатці Куп’янської міської ради.

Інше

230 тис. грн — привласнення під час постачання ковдр до пунктів обігріву. Підозру отримав директор ТОВ.166 тис. грн — підозра директорці КП, яка видала собі незаконну премію за «ефективну роботу»начальник загону приписував собі та колезі фіктивні виїзди на «розмінування» — отримали 400 тисяч грн «бойових».

Залежно від скоєного, фігурантам повідомлено про підозру за ст. ст. 190, 191, 212, 246, 364, 366, 366-2, 367, 111, 111-1, 114-1, 436-2 КК України.

Прокурори готують клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від посад. Вживаються заходи для відшкодування завданих збитків.

Агентство Телевидения Новости