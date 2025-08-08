Засуджено мешканця Харківщини, який хотів передавати у рф маршрути танків ЗСУ

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін позбавлення волі отримав ще один ворожий поплічник з Харківщини.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Засуджений – 46-річний мешканець харківського передмістя, ідеологічний прихильник рашизму.

Під час судового розгляду доведено, що він стежив за передислокацією Сил оборони у напрямку передової.

В зоні особливої уваги зловмисника були маршрути руху бойових танків українських військ та їхня орієнтовна кількість.

Одночасно ворожий агент намагався виявити логістичні центри, які здійснюють техобслуговування та ремонт важкої бронетехніки.

Рашисти планували використати цю інформацію для підготовки бойових операцій на східному фронті, у тому числі на Куп’янському напрямку.

Втім, співробітники СБУ зірвали ворожі плани й у березні минулого року затримали російського інформатора на спробі передачі розвідданих.

Встановлено, що цей харків’янин на початку повномасштабного вторгнення росії переїхав до Полтавщини, звідки ініціативно намагався вийти на спецслужби рф.

Для цього він публікував у прокремлівських Телеграм-каналах власні дописи, в яких вихваляв путіна та героїзував російські війська.

В одному з таких чатів йому запропонували негласну співпрацю та направили перелік розвідувальних завдань.

Для збору інформації фігурант «втемну» використовував своїх знайомих на Харківщині, випитуючи потрібні факти під виглядом дружніх розмов.

Також, зловмисник створював у популярних месенджерах дописи, де називав своє проживання у незалежній Україні «окупацієїю» і чекав на так зване «звільнення» рашистами підконтрольної українському уряду території.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння територію України);ч. 2 та 3 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені повторно).

За сукупністю злочинів його засуджено до 7 позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі обвинувальний вирок ще не набрав законної сили, триває час на його апеляційне оскарження.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости