Українка Терлюга здобула срібну медаль на Всесвітніх іграх-2025

Українка Терлюга здобула срібну медаль на Всесвітніх іграх-2025

Українська каратистка Анжеліка Терлюга стала срібною призеркою Всесвітніх ігор 2025, що проходять у китайському місті Ченду.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

У фіналі вагової категорії до 55 кг 33-річна українка на останніх секундах німкені Мії Бітч – 1:3.

Тепер в колекції 33-річної одеської каратистки срібло Олімпійських ігор-2020, золото Європейських ігор-2023 та золото і срібло Всесвітніх ігор 2022 та 2025 року відповідно.

Для України це перша здобута нагорода на Всесвітніх іграх 2025.

Агентство Телевидения Новости

