П’ять атак окупантів з початку доби відбили на Харківщині ЗСУ

Оперативна інформація станом на 16:00 8.08.2025 щодо російського вторгнення.

На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 77, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждало село Тимофіївка Харківської області.

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог атакував двічі у районі Вовчанська та в напрямку Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили три атаки у районах Мирного, Куп’янська та в напрямку Нової Кругляківки, одне боєзіткнення триває дотепер.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила 14 атак на позиції українців у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Торське, Діброва, а також у бік Шандриголового. П’ять боєзіткнень досі тривають.

На Сіверському напрямку підрозділи росіян двічі намагалися просуватися на позиції ЗСУ у районах Григорівки та Федорівки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Торецькому напрямку противник тричі намагався вклинитися в українську оборону в районах Торецька та Плещіївки.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 25 спроб потіснити ЗСУ із займаних позицій.

Агентство Телевидения Новости