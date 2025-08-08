Поліцейський офіцер громади на Харківщині надав домедичну допомогу постраждалим у ДТП
На Дергачівщині поліцейський надав домедичну допомогу постраждалим у дорожньо-транспортній пригоді.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Днями поліцейський офіцер громади відділу поліції № 3 ХРУП № 3 Олексій Радченко став свідком ДТП під час патрулювання території обслуговування громади в селищі Слатине.
Внаслідок зіткнення мопеда з мотоциклом зазнали травм 22 та 63-річні водії.
Зазначається, що поліцейський надав постраждалим невідкладну домедичну допомогу, підтримувавши стабільний стан потерпілих до прибуття бригади швидкої медичної допомоги, яку викликав на місце події разом із нарядами поліції.
У важкому стані медики госпіталізували учасників ДТП до лікарні.
Поліція закликає учасників дорожнього руху бути уважними та відповідальними.