Поліцейський офіцер громади на Харківщині надав домедичну допомогу постраждалим у ДТП

На Дергачівщині поліцейський надав домедичну допомогу постраждалим у дорожньо-транспортній пригоді.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Днями поліцейський офіцер громади відділу поліції № 3 ХРУП № 3 Олексій Радченко став свідком ДТП під час патрулювання території обслуговування громади в селищі Слатине.

Внаслідок зіткнення мопеда з мотоциклом зазнали травм 22 та 63-річні водії.

Зазначається, що поліцейський надав постраждалим невідкладну домедичну допомогу, підтримувавши стабільний стан потерпілих до прибуття бригади швидкої медичної допомоги, яку викликав на місце події разом із нарядами поліції.

У важкому стані медики госпіталізували учасників ДТП до лікарні.

Поліція закликає учасників дорожнього руху бути уважними та відповідальними.

