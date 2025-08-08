Другое
Сегодня 16:38
Поліцейський офіцер громади на Харківщині надав домедичну допомогу постраждалим у ДТП

На Дергачівщині поліцейський надав домедичну допомогу постраждалим у дорожньо-транспортній пригоді.

Про це повідомляє поліція Харківської області. 

Днями поліцейський офіцер громади відділу поліції № 3 ХРУП № 3 Олексій Радченко став свідком ДТП під час патрулювання території обслуговування громади в селищі Слатине. 

Внаслідок зіткнення мопеда з мотоциклом зазнали травм 22 та 63-річні водії.

Зазначається, що поліцейський надав постраждалим невідкладну домедичну допомогу, підтримувавши стабільний стан потерпілих до прибуття бригади швидкої медичної допомоги, яку викликав на місце події разом із нарядами поліції.

У важкому стані медики госпіталізували учасників ДТП до лікарні. 

Поліція закликає учасників дорожнього руху бути уважними та відповідальними.

Агентство Телевидения Новости

