Сегодня 18:06
У Харкові завершують підготовку внутрішньобудинкових систем до опалювального сезону

У Харкові завершують підготовку внутрішньобудинкових систем до опалювального сезону

Бригади КП «Харківводоканал» планують до кінця серпня завершити підготовку внутрішньобудинкових систем до роботи в осінньо-зимовий період.

Про це повідомляє міськрада.

Як повідомив начальник управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Валерій Харлан, технічні огляди та поточні ремонти виконані вже у понад 80% житлового фонду. Фахівці замінили 21 км трубопроводів з запланованих 27 км.

«Капремонти завершили у 225 багатоповерхівках, де оновили трубопроводи та встановили сучасне обладнання, яке в майбутньому спростить усунення аварійних ситуацій на мережах і скоротить час відсутності послуг під час ремонту. У серпні продовжуватимемо масштабні оновлення внутрішньобудинкових систем», – зазначив Валерій Харлан.

За його словами, паралельно бригади оперативно відновлюють мережі після обстрілів та виконують заявки харків’ян.

