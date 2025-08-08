Фіктивне працевлаштування у медзакладі Харкова: оголошено підозру директору та старшій медсестрі

У Харкові слідчі повідомили підозри директору та працівниці медзакладу, які організували схему фіктивного працевлаштування.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

У результаті дій фігурантів було незаконно нараховано та виплачено заробітну плату на загальну суму понад мільйон гривень.

Слідством встановлено, що з 2022 року 60-річний керівник медзакладу та його близька знайома – 47-річна старша медсестра, оформлювали на роботу осіб, які фактично не виконували службові обов’язки.

Першою у схему потрапила підлегла старшої медсестри, яка була вагітна. Їй запропонували залишатися вдома, зберігаючи офіційне працевлаштування та трудовий стаж. Згодом до фіктивного штату додали ще трьох знайомих, яким також нараховувалась заробітна плата.

Крім того, користуючись тим, що посади медпрацівників підлягають бронюванню, директор оформив ще двох громадян, які хотіли отримати відстрочку від мобілізації. Старша медсестра вела табелі робочого часу, які беззаперечно підписував керівник.

Слідчими Харківського РУП № 2 порушникам повідомлено про підозри за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Директору лікарні слідчі додатково інкримінують ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України.

