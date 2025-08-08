Україна виграла «золото» Всесвітніх ігор-2025 у спортивній акробатиці

Гімн України вперше пролунав на Всесвітніх іграх у Ченду — на честь перемоги українських спортивних акробатів.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Українські спортсмени Єфросинія Кривицька та Іван Лабунець стали чемпіонами Всесвітніх ігор 2025 року у спортивній акробатиці.

Українські спортсмени були сьогодні першими у кваліфікації та не поступилися лідерством у фіналі. З результатом 29.110 бала вони принесли Україні першу золоту медаль на Іграх-2025.

Срібло у пари з Португалії (28.540) , бронза у представників Ізраїлю (28.250).

