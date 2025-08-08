Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:47
Просмотров: 66

Україна виграла «золото» Всесвітніх ігор-2025 у спортивній акробатиці

Україна виграла «золото» Всесвітніх ігор-2025 у спортивній акробатиці

Гімн України вперше пролунав на Всесвітніх іграх у Ченду — на честь перемоги українських спортивних акробатів.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Українські спортсмени Єфросинія Кривицька та Іван Лабунець стали чемпіонами Всесвітніх ігор 2025 року у спортивній акробатиці.

Українські спортсмени були сьогодні першими у кваліфікації та не поступилися лідерством у фіналі. З результатом 29.110 бала вони принесли Україні першу золоту медаль на Іграх-2025.

Срібло у пари з Португалії (28.540) , бронза у представників Ізраїлю (28.250).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 