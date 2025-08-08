Сегодня 17:47
Україна виграла «золото» Всесвітніх ігор-2025 у спортивній акробатиці
Гімн України вперше пролунав на Всесвітніх іграх у Ченду — на честь перемоги українських спортивних акробатів.
Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.
Українські спортсмени Єфросинія Кривицька та Іван Лабунець стали чемпіонами Всесвітніх ігор 2025 року у спортивній акробатиці.
Українські спортсмени були сьогодні першими у кваліфікації та не поступилися лідерством у фіналі. З результатом 29.110 бала вони принесли Україні першу золоту медаль на Іграх-2025.
Срібло у пари з Португалії (28.540) , бронза у представників Ізраїлю (28.250).