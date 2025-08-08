На Харківщині у селищі Золочів вулицю перейменували на честь поліцейського

У селищі Золочів Харківської області вулицю перейменували на честь поліцейського Сергія Філоненка, який героїчно зупинив ворожу колону.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Зазначається, що рішення було ухвалено місцевою владою задля вшанування пам’яті героїв, які віддали життя за свободу, безпеку та незалежність України. Вулиця, яка раніше мала іншу назву, тепер офіційно має ім’я Сергія Філоненка.

7 березня 2022 року, під час бойового чергування, Сергій разом з побратимами виявив колону російської техніки, що прямувала в напрямку Золочева. У складі ворога були танки, МТ-ЛБ і близько 50 піхотинців. Поліцейські разом із військовими вступили у стрілецький бій, не давши противнику прорватися в населений пункт.

Під час евакуації пораненого командира роти 93-ї бригади Сергій Філоненко сам зазнав тяжкого поранення.

Сергій переніс близько трьох десятків операцій, проходив тривале лікування та реабілітацію в Україні та за кордоном. Але 24 серпня 2023 року, у День Незалежності України, після чергової операції його серце зупинилося.

Йому було 36 років.

