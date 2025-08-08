Другое
На Харківщині поліцейський офіцер громади врятував козулю, яка заплуталася у сітці

У Богодухівській громаді поліцейський Вадим Заїка врятував козулю.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Під час патрулювання офіцер помітив налякану козулю, яка потрапила у скрутне становище. Тварина заплуталася у сітці та не могла вибратися.

Поліцейський заспокоїв тварину та допоміг їй вибратися з небезпеки.

Завдяки небайдужості та швидким діям правоохоронця маленька мешканка лісу отримала шанс на життя.

