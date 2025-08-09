Окупанти вдарили вночі по центральній частині Балаклії ударними БпЛА

Сьогодні вночі Балаклійська громада знову зазнала атаки ударними дронами.

Про це повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

За його словами, зафіксовано влучання в приватне домоволодіння та нежитлову будівлю. У результаті чого на місці виникла пожежа. Також є пошкодження у прилеглих багатоквартирних будинках.

«На місці одразу почали працювати всі необхідні екстрені служби, було обстежено територію та ліквідовано пожежу», – зазначив Карабанов.

Агентство Телевидения Новости