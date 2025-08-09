Військові рф вдарили дронами по селищу Золочів на Харківщині: згорів медзаклад

Сьогодні, 9 серпня о 1:00, військові рф завдали трьох ударів безпілотниками по селищу Золочів Харківської області. Російські дрони влучили по будівлі медзакладу, який нині не працює.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

За попередніми даними, для обстрілу окупанти застосували безпілотники «Герань 2».

«Внаслідок прямих влучань в дах загорілася одноповерхова будівля недіючого інфекційного відділення Золочівської лікарні. Приміщення знищене», – розповів Коваленко.

Інформація про постраждалих не надходила.

Агентство Телевидения Новости