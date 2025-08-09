Харківщину вночі атакувало понад два десятки російських БпЛА

9 серпня вночі російська армія атакувала населені пункти Харківської області, застосувавши безпілотники типу «Герань-2».

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

О 1:00 три БпЛА поцілили по селищу Золочів Богодухівського району. Зруйновано непрацююче відділення лікарні.

По місту Чугуїв у період з 1:10 до 1:30 зафіксовано щонайменше 10 ударів. Пошкоджено будинки, загорілися квартири. Поранення, опіки та гострий шок дістали шестеро людей, серед них — 15-річна дівчинка.

Близько 2:40 чотири БпЛА влучили по місту Балаклія: пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.

У селищі Шевченкове Купʼянського району внаслідок нічних атак пошкоджено домоволодіння, господарські приміщення, два освітні заклади, банківську установу тощо. За попередніми даними, ворог застосував понад 10 безпілотників.

За процесуального керівництва Чугуївської, Богодухівської, Ізюмської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости