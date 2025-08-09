«Неповнолітня дівчина, поранена у Чугуєві, перебуває в реанімації», – Синєгубов

У лікарнях перебувають 5 людей, які минулої доби зазнали поранень внаслідок ворожої атаки.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

▪️Двох постраждалих госпіталізували з Чугуївського району.

«Зокрема, в реанімації перебуває 15-річна дівчинка. У неї множинні травми, опіки. Дівчина – в комі, на апараті штучної вентиляції легенів», – зазначив Синєгубов.

▪️Ще трьох поранених доставили до медзакладів із Куп’янського району. Серед них одна пацієнтка – в реанімації, у вкрай важкому стані.

Лікарі надають їм всю необхідну допомогу.

Агентство Телевидения Новости