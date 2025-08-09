Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:09
Просмотров: 79

«Неповнолітня дівчина, поранена у Чугуєві, перебуває в реанімації», – Синєгубов

«Неповнолітня дівчина, поранена у Чугуєві, перебуває в реанімації», – Синєгубов

У лікарнях перебувають 5 людей, які минулої доби зазнали поранень внаслідок ворожої атаки.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

▪️Двох постраждалих госпіталізували з Чугуївського району.

«Зокрема, в реанімації перебуває 15-річна дівчинка. У неї множинні травми, опіки. Дівчина – в комі, на апараті штучної вентиляції легенів», – зазначив Синєгубов.

▪️Ще трьох поранених доставили до медзакладів із Куп’янського району. Серед них одна пацієнтка – в реанімації, у вкрай важкому стані.

Лікарі надають їм всю необхідну допомогу.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 