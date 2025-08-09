Другое
Сегодня 12:33
У Харкові чоловік та жінка, погрожуючи ножем, відібрали сумку у перехожої: зловмисників затримано

Поліцейські Харкова викрили зловмисників, які здійснили розбійний напад.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Співробітники Харківського РУП № 3 впродовж години встановили місце знаходження нападників. Останніх затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

6 серпня близько 16:30 до райуправління надійшло повідомлення про те, що по проспекту Перемоги чоловік та жінка, погрожуючи ножем, заволоділи сумкою 55-річної місцевої мешканки. 

На місце події виїжджали керівництво та слідчо-оперативна група підрозділу. Потерпіла описала зловмисників та додала, що в сумці були гроші у сумі близько 4 тисяч гривень.

Нападниками виявилися 40-річний харків’янин та його 27-річна супутниця.

Наразі слідчі повідомили обом фігурантам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

