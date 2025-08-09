Другое
На Харківщині двоє хлопців зґвалтували неповнолітнього: зловмисників затримано

На Харківщині слідчі повідомили про підозру зловмисникам, які зґвалтували неповнолітнього.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Примусили проти волі до дій сексуального характеру 14-річного підлітка його знайомі – 15 та 20 років. Під час цього один з нападників здійснював відеозйомку на мобільний телефон, а інший застосовував фізичний тиск. 

Згодом відео з елементами насильства було поширене в одній із соцмереж, що стало відомо через знайомих потерпілого.

Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили хлопцям про підозру.

Дії 15-річного підозрюваного були кваліфіковані за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України.20-річному зловмиснику інкримінували кілька статей: ч. 3 ст. 152 (зґвалтування), ч. 1 ст. 127 (катування) та ч. 3 ст. 301-1 (виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії) Кримінального кодексу України. 

Обом підозрюваним судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

