Сегодня 15:15
Поліція виявила двох любителів конопель: вирощували кущі на присадибних ділянках на Харківщині

На Барвінківщині поліцейські викрили двох місцевих мешканців у вирощуванні нарковмісних рослин.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

У межах оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «Мак» поліцейські відділення поліції №1 Ізюмського районного управління провели санкціоновані обшуки у двох домоволодіннях мешканців міста Барвінкове.

У господарстві 65-річного чоловіка правоохоронці виявили близько півсотні кущів рослин, зовні схожих на коноплі, які він вирощував для власного споживання.

Ще один факт незаконного вирощування конопель на присадибній ділянці виявили у 44-річного місцевого жителя.Усі вилучені рослини направлені на експертне дослідження.

За обома фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 310 (посів або вирощування снодійного маку чи конопель без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

Агентство Телевидения Новости

