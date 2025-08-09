Другое
У Харкові викрито посадовця комунального підприємства, який «закрив очі» на ремонт пошкодженого будинку на Салтівці

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури Харкова повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у 2023 році проводився поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку по вул. Валентинівській у Салтівському районі м. Харкова, що був пошкоджений внаслідок російського обстрілу.

Начальник управління комунального підприємства, якому було доручено контролювати якість і обсяги виконаних робіт, без належної перевірки підтвердив акти з недостовірними даними.

Частина робіт — зокрема скління технічних поверхів, фарбування стін, ремонт покрівлі та утеплення фасаду — або не виконувалась зовсім, або були зроблені не в повному обсязі.

За даними слідства, через службову недбалість посадовця територіальній громаді було завдано збитків на суму понад 1,6 млн грн.

