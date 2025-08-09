Удар по магазину у Харкові: четверо постраждалих

Внаслідок влучання постраждали троє жінок 38, 45, 43 років, в також 17-річна дівчина.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Постраждалі з осколковими пораненнями доставлені до лікарні.

9 серпня близько 16:20 до поліції надійшло повідомлення про те, що ворожий безпілотник поцілив по меблевому магазину. Пошкоджено дах та приміщення закладу торгівлі.

На місце прибули працівники поліції, рятувальники та медики. Наразі проводиться огляд місця влучання, надається допомога постраждалим.

Слідчими розпочато досудове розслідування за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости