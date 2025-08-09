У ДСНС показали наслідки влучання БпЛА у меблевий магазин Харкова (фото)

Сьогодні вдень ворог завдав удару безпілотником по будівлі меблевого магазину, є постраждалі.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

Влучання зафіксовано у дах будівлі магазину, пошкоджені металева покрівля будівлі та меблі.

За даними ДСНС, постраждало 5 осіб, з них одна дитина. З осколковими пораненнями їх госпіталізовано до лікарні.

Пожежі не було. Рятувальники розрізали пошкоджені конструкції металевої покрівлі.

Психологи ДСНС надавали допомогу людям.

Агентство Телевидения Новости