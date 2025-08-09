Сегодня 19:00
Просмотров: 95
У ДСНС показали наслідки влучання БпЛА у меблевий магазин Харкова (фото)
Сьогодні вдень ворог завдав удару безпілотником по будівлі меблевого магазину, є постраждалі.
Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.
Влучання зафіксовано у дах будівлі магазину, пошкоджені металева покрівля будівлі та меблі.
За даними ДСНС, постраждало 5 осіб, з них одна дитина. З осколковими пораненнями їх госпіталізовано до лікарні.
Пожежі не було. Рятувальники розрізали пошкоджені конструкції металевої покрівлі.
Психологи ДСНС надавали допомогу людям.