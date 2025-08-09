Сапери знищили авіабомбу, яку знайшли фермери на Харківщині

Поблизу Куп’янська під час сільськогосподарських робіт аграрії виявили російську авіабомбу, яка не розірвалася. Боєприпас знищили піротехніки на спеціальному полігоні.

Про це повідомили у Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

Під час покосу трави на Харківщині, неподалік Куп’янська, аграрії натрапили на вибухонебезпечний предмет. Як з’ясувалося, це була авіаційна бомба, що не здетонувала.

Про знахідку повідомили рятувальників. На місце прибули сапери піротехнічного відділення, які вивезли боєприпас у безпечне місце та знищили його на підривному майданчику.

Агентство Телевидения Новости