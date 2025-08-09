Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:44
Просмотров: 74

Сапери знищили авіабомбу, яку знайшли фермери на Харківщині

Сапери знищили авіабомбу, яку знайшли фермери на Харківщині

Поблизу Куп’янська під час сільськогосподарських робіт аграрії виявили російську авіабомбу, яка не розірвалася. Боєприпас знищили піротехніки на спеціальному полігоні.

Про це повідомили у Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

Під час покосу трави на Харківщині, неподалік Куп’янська, аграрії натрапили на вибухонебезпечний предмет. Як з’ясувалося, це була авіаційна бомба, що не здетонувала.

Про знахідку повідомили рятувальників. На місце прибули сапери піротехнічного відділення, які вивезли боєприпас у безпечне місце та знищили його на підривному майданчику.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 