Водій Land Rover ледь не повторив ДТП за участі Зайцевої у Харкові: «гонщика» знайшли

У соцмережі з’являються чергові відео, на яких водії ігнорують правила дорожнього руху. Поліцейські притягнули до адмінвідповідальності кількох порушників, які здійснили виїзд на зустрічну смугу та проїзд на червоний сигнал світлофора.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Поліцейські Харкова розшукали водія автомобіля Land Rover Discovery, який проїхав регульоване перехрестя на заборонний червоний сигнал світлофора. На громадянина склали адміністративну постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.

Також днями інспектори розшукали та притягнули до відповідальності водіїв автомобілів Volkswagen та Daewoo, які на дорозі з двостороннім рухом, що має щонайменше дві смуги в одному напрямку, допустили виїзд на зустрічну смугу. В обох випадках кермувальників притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил розташування транспортних засобів) КУпАП.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова в центрі Харкова зіткнулися Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg, після чого «японець» виїхав на тротуар і врізався в пішоходів. Унаслідок наїзду п’ятеро людей загинули на місці, шестеро – постраждали. Пізніше один із постраждалих помер у лікарні. 20-річна кермувальниця позашляховика, що врізався в натовп, була затримана. Нею виявилася студентка ХНУ ім. Каразіна Олена Зайцева. Другим фігурантом справи став 59-річний Геннадій Дронов. Обидва учасники смертельної ДТП отримали по 10 років позбавлення волі.

