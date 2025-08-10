Семеро постраждалих внаслідок обстрілів Харківщини за добу: поліція оновила дані
Минулої доби росіяни били по Харкову, Чугуївському, Ізюмському та Куп’янському районах. Проти мирного населення росіяни застосували FPV-дрони та БпЛА. Семеро людей зазнали поранень.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
9 серпня російський безпілотник поцілив по магазину у Харкові. Пошкоджено дах та приміщення будівлі. Внаслідок влучання постраждали троє жінок, чоловік, а також 17-річна дівчина. Постраждалі з осколковими пораненнями доставлені до лікарні.
У Куп’янську в результаті влучання російського FPV-дрона в автомобіль постраждали цивільні громадяни. Чоловіка з травмами доставлено до лікарні. Жінка зазнала гострої реакції на стрес. Від госпіталізації відмовилась.
В Ізюмському районі пошкоджено складські приміщення. Сталося загоряння будинку.
Вночі 10 серпня внаслідок обстрілу БпЛА по місту Чугуїв пошкоджено будівлю непрацюючого дитячого садка, складські приміщення, автомобілі. На місцях влучань сталися пожежі.