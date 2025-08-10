Сегодня 11:46
Просмотров: 121
Російський дрон влучив в цивільне авто на Харківщині: четверо постраждалих
9 серпня близько 17:00 у місті Куп’янськ Харківської області російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Унаслідок удару дістав поранення 73-річний чоловік. Ще три жінки зазнали гострої реакції на стрес.
Автомобіль пошкоджено.
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).