Російський дрон влучив в цивільне авто на Харківщині: четверо постраждалих

9 серпня близько 17:00 у місті Куп’янськ Харківської області російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Унаслідок удару дістав поранення 73-річний чоловік. Ще три жінки зазнали гострої реакції на стрес.

Автомобіль пошкоджено.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости