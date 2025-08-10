До 12 років ув’язнення загрожує чоловіку, який передавав окупантам дані про оборонні об’єкти Харкова

44-річного жителя Харківщини судитимуть за передачу російським спецслужбам даних про військові та оборонні об’єкти регіону. За версією слідства, чоловік діяв із корисливих мотивів і може отримати до 12 років ув’язнення.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у березні-червні 2025 року житель Харківщини через месенджер Telegram спілкувався із представником рф. Він отримав від «куратора» завдання щодо виявлення оборонних підприємств та військових об’єктів на території Харкова та області.

Зокрема, зловмисник фотографував і передавав дані про завод в Харкові, прилеглі до нього залізничні колії, а також описував охорону і ситуацію на території. Крім того, чоловік направив детальні відомості про роботу блокпоста у регіоні, зокрема кількість силовиків і розташування їхніх транспортних засобів.

Правоохоронці викрили фігуранта, йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 44-річного чоловіка за фактом поширення інформації про розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

Обвинуваченого судитимуть у Харківському районному суді Харківської області. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

